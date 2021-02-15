Дела Майдана: подозреваемых в убийстве Вербицкого будут судить заочно

Обвинения предъявлены двум лицам, которых объявили в международный розыск.

"Направлен в суд первый обвинительный акт по "делу Майдана" по результатам специального (заочного) досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Двух человек подозревают в истязании участников "Евромайдана" Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, дальнейшем умышленном убийстве последнего, а также в незаконном препятствовании проведению собраний, демонстраций.

Отметим, 21 января 2014 года группа лиц похитила из помещения Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, истязали их и убили Вербицкого.