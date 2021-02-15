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Дела Майдана: подозреваемых в убийстве Вербицкого будут судить заочно

Автор: Анастасия Рокитна

В суд направили дело в отношении двух ранее объявленных в розыск лиц, которых обвиняют в причастности к похищению и пыткам во время "Евромайдана" Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого. Дело направили следователи Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Обвинения предъявлены двум лицам, которых объявили в международный розыск.

"Направлен в суд первый обвинительный акт по "делу Майдана" по результатам специального (заочного) досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Двух человек подозревают в истязании участников "Евромайдана" Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, дальнейшем умышленном убийстве последнего, а также в незаконном препятствовании проведению собраний, демонстраций.

Отметим, 21 января 2014 года группа лиц похитила из помещения Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, истязали их и убили Вербицкого.

Напомним, в Раде хотят заслушать генпрокурора Ирину Венедиктову по делам Майдана.

Отметим, более подробно о годах расследований этого дела читайте в материале РБК-Украина "Семь лет назад. Что изменилось в расследовании дел Майдана".

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