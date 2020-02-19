Дела Майдана: в ГБР сделали заявление об убийстве журналиста

Специальное следственное подразделение Государственного бюро расследований по "делам Майдана" сообщило о подозрениях силовикам и направило в суд дела об убийстве журналиста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, руководство ГБР встретилось с делегацией Офиса прокурора Международного уголовного суда. МУС в настоящее время осуществляет предварительное рассмотрение ситуации в Украине в контексте совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

При обсуждении и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова рассказала представителям МКС о ходе расследования "дел Майдана".

"Специальное следственное подразделение ГБР по расследованию "дел Майдана" было укомплектовано окончательно только 11 января 2020 года. Сейчас идет процесс приема материалов уголовных производств из Офиса Генерального прокурора. На сегодня принято 47 дел. Несмотря на короткий срок работы уже есть первые результаты - сообщение о подозрениях силовикам и направление в суд дела об убийстве журналиста", - сообщила Венедиктова.

Как сообщили РБК-Украина источники в ГБР, речь идет об убийстве журналиста из Корсунь-Шевченковского Василия Сергиенко.

Кроме того, по данным ГБР, представители Офиса прокурора МУС рассказали, что в рамках изучения событий на Майдане, на Донбассе и в Крыму, для МУС важно наладить взаимодействие с ГБР по взаимному информированию по этим делам.

Стороны договорились об активном сотрудничестве в расследованиях, результатов которых ожидает украинская общественность и мировое сообщество.

Напомним, одного из лидеров Революции достоинства в городе Корсунь-Шевченковский и журналиста Василия Сергиенко убили в апреле 2014 года. Его похитили со двора собственного дома, а на следующий день тело нашли в лесу в 15 километрах от города со следами пыток.

Весной 2017 года были задержаны подозреваемый и организатор убийства журналиста Сергиенко.

Ранее РБК-Украина писало, что в августе 2019 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест Вадима Мельника, которого обвиняют в организации убийства журналиста.