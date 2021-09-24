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Дела Майдана: экс-командира "Беркута" подозревают в организации теракта

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему командиру батальона "Беркут" по делу о событиях во время Революции Достоинства. Экс-командира "беркутовцев" подозревают в организации теракта и незаконном препятствовании акции протеста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства МВД, организовал совершение подчиненными сотрудниками теракта. Экс-правоохранитель обеспечил необоснованное и незаконное неизбирательное применение сотрудниками "Беркута" специальных средств и огнестрельного оружия по митингующим", - заявили в прокуратуре.

Действия подозреваемого привели к убийству 3 протестующих, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам, средней тяжести - 59, легких - 123, а также причинению физической боли трем лицам.

Экс-командиру "Беркута" инкриминировали организацию террористического акта и организации незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений.

Речь об акциях протеста 18 февраля 2014 года в центральной части Киева.

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МайданБеркут