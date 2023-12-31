Декілька рубежів оборони. У КМВА розповіли про укріплення Києва

Питання зміцнення обороноздатності столиці є головним завданням Київської міської військової адміністрації. Оборона постійно вдосконалюється.
Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал адміністрації.
"Київ не входить до зони бойових дій. Але майже 2 роки повномасштабної війни навчили нас головному - скажений ворог не відмовиться від своїх планів знищити Україну. А Київ є і буде пріоритетною ціллю №1 для противника", - наголосив Попко.
За його словами, оборона столиці з північного напрямку постійно вдосконалюється, зокрема:
Вночі, 29 грудня, терористи завдали наймасованішого удару по території України. Загалом ворог випустив 36 БпЛА типу "Шахед" й десятки ракет, серед яких: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинджал", Х-31П, Х-59. Зокрема росіяни запустили 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілили по Харкову.
Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.
Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.
Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.
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