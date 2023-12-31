Декілька рубежів оборони. У КМВА розповіли про укріплення Києва

"Київ не входить до зони бойових дій. Але майже 2 роки повномасштабної війни навчили нас головному - скажений ворог не відмовиться від своїх планів знищити Україну. А Київ є і буде пріоритетною ціллю №1 для противника", - наголосив Попко.

За його словами, оборона столиці з північного напрямку постійно вдосконалюється, зокрема:

на певних напрямках підсилена пильність прикордонних нарядів;

утримуються у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби;

Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією систематично проводять тренування щодо підготовки та ведення можливої оборонної операції в умовах наступу противника на столицю;

навколо Києва створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів (перший рубіж знаходиться досить далеко від столиці).

побудовані надійні системи вогневого ураження противника та інженерних загороджень всіх типів;

організована протиповітряна та протитанкова оборона;

безперервно удосконалюється системи управління угрупованням, організацію ефективної взаємодії з органами виконавчої влади в м.Києві;

виконуються певні заходи щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Вночі, 29 грудня, терористи завдали наймасованішого удару по території України. Загалом ворог випустив 36 БпЛА типу "Шахед" й десятки ракет, серед яких: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинджал", Х-31П, Х-59. Зокрема росіяни запустили 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілили по Харкову.

Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.