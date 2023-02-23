Дефіциту в енергосистемі немає попри похолодання, - Галущенко

"Попри збільшення обсягів споживання у зв’язку з похолоданням, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв", - розповів він.

За словами міністра, за останню добу внаслідок постійних ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях.

"Водночас у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тисяч абонентів", - додав Галущенко.

Як повідомлялося, Україна та мережа ENTSO-E домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії до 700 МВт у будь-який час.

Нагадаємо, поки Україна може покривати споживання електроенергії самостійно і ситуація зі світлом залишається стабільною. Але при похолоданні або нових ударах імпорт може бути відновлений, що є додатковим безпековим фактором.