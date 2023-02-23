Дефіциту в енергосистемі немає попри похолодання, - Галущенко
У четвер, 23 лютого, енергосистема працюватиме без обмежень споживачів електроенергії. При цьому обсяги споживання зросли через похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка.
"Попри збільшення обсягів споживання у зв’язку з похолоданням, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв", - розповів він.
За словами міністра, за останню добу внаслідок постійних ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях.
"Водночас у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тисяч абонентів", - додав Галущенко.
Як повідомлялося, Україна та мережа ENTSO-E домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії до 700 МВт у будь-який час.
Нагадаємо, поки Україна може покривати споживання електроенергії самостійно і ситуація зі світлом залишається стабільною. Але при похолоданні або нових ударах імпорт може бути відновлений, що є додатковим безпековим фактором.