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Дефіциту в енергосистемі немає попри похолодання, - Галущенко

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Україна, Четвер 23 лютого 2023 10:46
Дефіциту в енергосистемі немає попри похолодання, - Галущенко Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 23 лютого, енергосистема працюватиме без обмежень споживачів електроенергії. При цьому обсяги споживання зросли через похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка.

"Попри збільшення обсягів споживання у зв’язку з похолоданням, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв", - розповів він.

За словами міністра, за останню добу внаслідок постійних ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях.

"Водночас у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тисяч абонентів", - додав Галущенко.

Як повідомлялося, Україна та мережа ENTSO-E домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії до 700 МВт у будь-який час.

Нагадаємо, поки Україна може покривати споживання електроенергії самостійно і ситуація зі світлом залишається стабільною. Але при похолоданні або нових ударах імпорт може бути відновлений, що є додатковим безпековим фактором.

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