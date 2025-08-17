Дефіцит цього вітаміни блокує схуднення: перевірте його рівень

При дефіциті заліза може ускладнювати процес схуднення, оскільки знижує рівень гемоглобіну і сповільнює обмін речовин. Тоді організм витрачає менше калорій у стані спокою, що робить зниження ваги повільнішим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку гастроентеролога Євгенії Белінської.
При дефіциті заліза часто хочеться солодкого, адже мозку не вистачає енергії і він сприймає солодке як спосіб швидко отримати цей "енергетичний субстрант" і щоб ви далі пішли по своїм справам.
Коли вага стоїть, а сил тренуватись немає, то будь-які дієти стають випробуванням. Часто причина - глибше, ніж здається.
Низький феритин призводить до меншої енергії, повільнішого обміну речовин і постійної тяги до солодкого.
Важливо, що феритин може бути в нормі або навіть підвищений при запальних процесах та жировій хворобі печінки, отож для діагностики варто буде перевірити ще:
Крім того, залізо впливає на тривожність. Коли ви з'їдаєте щось солодке, то виділяється більше дофаміну, серотоніну і ви стаєте більш радісні і тривожність відступає.
Коли є дефіцит заліза, то не вистачає енергії на фізичні навантаження, тому схуднення буде йти більш повільними темпами.
Низький рівень заліза (залізодефіцит) може проявлятися поступово, і симптоми часто спочатку непомітні. Найпоширеніші ознаки включають:
