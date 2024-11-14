ua en ru
Чт, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

DeepState показало відео атаки окупантів на Куп'янськ

Куп'янськ, Четвер 14 листопада 2024 02:09
UA EN RU
DeepState показало відео атаки окупантів на Куп'янськ Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти здійснили обмежений наступ на місто Куп'янськ Харківської області із застосуванням кількох одиниць бронетехніки. Вона змогла потрапити в населений пункт, після чого по техніці РФ було завдано ураження з боку Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал українського проекту DeepState.

В публікації проекту зазначається, що такий "прорив" ворога у Куп'янськ стався вчора вдень, 13 листопада. Тоді дві колони техніки противника висунулися до цього міста з району Лиману Першого, прямуючі до траси на Сватове.

"Перша у складі 2 МТ-ЛБ (абревіатура від рос. "многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный", часто називають "мотолига" - ред.), БМП (бойова машина піхоти, - ред.) та танку, а точний склад другої невідомий, бо вони рухалися вже коли стемніло, - розповіли експерти DeepState.

За їхніми даними, одна МТ-ЛБ ворога була уражена бійцями ЗСУ у лісі. Проте іншій російській МТ-ЛБ вдалося "безперешкодно доїхати в район вулиці Сватівська", де вона також була уражена вже на вулиці Некрасова в Куп'янську.

Після цього з цієї підбитої "мотолиги" висипалося близько п'ятнадцяти російських окупантів, і вони розбіглися по будинках.

"Танк вдалося підбити по цій же вулиці північніше. Завдяки зусиллям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр та суміжників вдалося знищити частину десанту", - йдеться в публікації DeepState.

Представники проекту додали, що російські окупанти після того намагалися вислати підкріплення своїм солдатам у Куп'янську, яке також було уражено українськими захисниками.

Крім того, у DeepState оприлюднили кадри ворожої атаки на Куп'янськ 13 листопада, та ураження техніки загарбників.

Ситуація в районі Куп'янська

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 листопада розповіли, що на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника.

У військовому командуванні поінформували, що там ворог проявляв активність у районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого. Авіаційних ударів зазнали Піщане, Ківшарівка, Загризове та Богуславка.

Також стало відомо, що 13 листопада російські окупанти, перевдягнувшись у форму ЗСУ, намагалися наступати на Куп'янському напрямку. Як передали в Генштабі, для спроби наступу росіяни задіяли близько 15 одиниць техніки, серед яких танки, бойові броньовані машини та установка розмінування УР-77.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куп'янськ Війна в Україні
NEWS
Росіяни на Куп'янському напрямку перевдяглися у форму ЗСУ під час штурму, - Генштаб
Росіяни на Куп'янському напрямку перевдяглися у форму ЗСУ під час штурму, - Генштаб
DAILY
Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа