Дебют нового Subaru WRX отложен из-за отмены Нью-Йоркского автосалона

Мировой дебют Subaru WRX нового поколения должен был состояться 19 августа на автосалоне в Нью-Йорке (NYIAS), о чем компания объявила в конце июля. Однако после того как в начале августа организаторы выстаки объявили об отмене шоу в связи с пандемией коронавируса, японский производитьель оказался в затруднительной ситуации.

Дело в том, что Subaru уже запустила тизерную кампакнию WRX. Кроме того, в Нью-Йорке планировалось показать еще и Forester Wilderness - особую версию кроссовера, рассчитанную на серьезное бездорожье.

Рынок США должен стать одним из основных для WRX, а Forester Wilderness и вовсе предназначен исключительно для Америки, поэтому в компании тщательно готовились к запуску на Нью-Йорском автошоу.

После отмены выставки процесс приостановлен, и в Subaru пока не готовы назвать новую дату дебюта обеих машин.

"Из-за отмены NYIAS мы не можем обозначить дату, когда появится информация о WRX и следующей модели Wilderness", - отметил представитель Subaru of Americа в комментарии изданию Carscoops.

Градущее появление нового WRX уже вызывало серьезный интерес у поклонников марки, ведь, судя по тизеру, новинка обретет черты кроссовера. На это указывают черные пластиковые накладки по низу кузова и колесные арки в стиле нового Outback.

Беглый взгляд на тахометр с существенно более низким пределом оборотов, чем у предыдущего поколения WRX, похоже, подтверждает предположение, что новинка получит под капот 2,4-литровый бензиновый двигатель.

Официальный видеотизер Subaru WRX нового поколения