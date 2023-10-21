Де ВПО можуть отримати щеплення від кору: "путівник" для українців

"ВПО можуть отримати щеплення, навіть якщо вони не мають підписаної декларації з лікарем. У них є можливість звернутися до будь-якого закладу охорони здоров’я й отримати медичні послуги безоплатно", - йдеться в повідомленні.

Так, у місцях поселення ВПО обов’язково працює медичний працівник, який допоможе організувати усі процеси, пов’язані з медичними послугами та вакцинацією. Крім того, внутрішні переселенці можуть зробити щеплення у мобільних вакцинальних бригадах.

"Вони діють для всіх громадян і можуть здійснювати виїзд до віддалених районів або додому у разі, якщо батьки чи опікуни дитини не можуть самостійно пересуватися", - пояснили у відомстві.

Як викликати бригаду?

Викликати бригаду можна, зателефонувавши регіональному координатору з вакцинації. Дізнатися його контакти ви можете, звернувшись до контакт-центру МОЗ за номером: 0 800 602 019.

Також мобільні бригади МОЗ проводять щеплення у дитячих точках "Спільно" від ЮНІСЕФ. Дізнатися деталі та графік вакцинації можна в Telegram-каналах, перелік яких ви знайдете за посиланням.

Важливо

Якщо ви не впевнені, чи має ваша дитина щеплення КПК (від кору, паротиту і краснухи), зверніться до сімейного лікаря або педіатра та зробіть запит на перевірку вакцинального статусу у медичних документах або в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Що таке кір?

Кір може призвести до серйозних ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку - енцефаліту, а також до інвалідності та смерті. Інфекція є надзвичайно заразною - з 10 невакцинованих та без імунітету осіб, які контактували з хворим на кір, 9 також захворіють. Детальніше про хворобу та хто у зоні ризику - в матеріалі РБК-Україна.