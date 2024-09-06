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У ДБР зробили заяву після чуток про нібито смерть Шуфрича

Фото: Нестор Шуфрич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Народний депутат від забороненої "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич живий. Його справу передали до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяну Сапьян в ефірі телемарафону.

"Напевне розпочну з позитивної новини. Наскільки мені відомо, ми уточнювали це у слідчих безпосередньо, що насправді він (Шуфрич, - ред.) живий, з ним усе буде гаразд. Можливо, оцінюємо це як реакцію на стрес. Тому що цього тижня до суду направлено справу про державну зраду чинного народного депутата та його помічника", - сказала вона.

Сапьян нагадала, що Шуфричу та його помічнику інкримінується фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади і зміни меж територій державного кордону України. Крім того, народний депутат також обвинувачується у державній зраді.  

"Власне, можливо дійсно здоров'я трішки підводить. Але наразі мені відомо, що це відбувалися підготовчі засідання, тому що вже починається суд. І підозрюваний став уже підсудним безпосередньо. Все добре. Все буде добре", - додала представниця ДБР.

Зазначимо, вчора, 5 вересня, у мережі з'явилися повідомлення про нібито смерть  у СІЗО нардепа Нестора Шуфрича. Чутки виявилися неправдивими, їх спростували адвокати Шуфрича.

За їх словами, нардеп перебуває у лікарні. Відомо, що 4 вересня  Шуфрича доставили у Печерський райсуд Києва на підготовче засідання з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції. Йому дозволили брати участь у засіданнях онлайн.

 

Справа Шуфрича

Нагадаємо, Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від вже забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя".

Восени 2023 року парламентарю оголосили підозру у державній зраді. Його взяли під варту, у СІЗО йому згодом оголосили ще одну підозру - у фінансуванні Росгвардії в Криму.

Також був затриманий помічник Шуфрича у справі про фінансування окупантів. За даним слідства, він займався укладанням договору зі структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

Днями правоохоронці направили до суду обвинувачувальний акт проти Шуфрича та його помічника.

Що відомо про Нестора Шуфрича та деталі справ проти нього - у матеріалі РБК-Україна.

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Нестор ШуфричДБРСуд