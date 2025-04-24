ДБР затримало 13 підозрюваних через смерть ув’язненого у Київському СІЗО

Як зазначають правоохоронці, бюро ліквідувало "злочинну вертикаль" у найбільшому слідчому ізоляторі України. Щоб виявити її, слідчі ДБР провели комплекс заходів ще з початку 2024 року.

Злочинне угруповання

У ході розслідування правоохоронці виявили в установі, де перебуває близько 2700 ув'язнених, стійку ієрархічну структуру злочинного впливу. Її очолював так званий "смотрящий". До функціонування цієї "вертикалі" він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету.

Представники цієї структури організовували обіг наркотиків, систематично вимагали гроші з ув’язнених, проводили азартні ігри та застосовували фізичне насильство, у тому числі зі смертельними наслідками.

У листопаді 2024 року ДБР ініціювало кадрові зміни у СІЗО, які фактично зупинили діяльність злочинної мережі. Водночас окремі працівники ізолятора залишилися під впливом криміналітету.

Смерть ув'язненого

Так, вже після кадрових змін група в'язнів на чолі зі "смотрящим" за бездіяльності персоналу вивели одного з ув’язнених у двір, жорстоко його побили, що зрештою призвело до його смерті.

Співробітники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати - підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він помер.

Операція ДБР

ДБР на підставі зібраних матеріалів провело операцію із затримання 13 підозрюваних у причетності до злочину.

Підозру вручили 5 ув’язненим, включно зі "смотрящим", - за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Їх перевели до інших установ виконання покарань.

Також 8 працівників СІЗО - інспектори, чергові, медики та старші по корпусах - отримали підозри за статтями про перевищення влади або службових повноважень, службову недбалість, залишення в небезпеці, ненадання допомоги, підробку офіційного документа, співучасть у злочині групою осіб.

За скоєне підозрюваним загрожує до 10 років тюремного ув'язнення.

ДБР продовжує досудове розслідування справи. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.