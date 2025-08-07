ДБР відповіло Сійярто на закиди про нібито відмову розслідувати "смерть угорця в ТЦК"

В ДБР нагадали, що кримінальне провадження щодо смерті Шебештеня було відкрито Закарпатською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону ще на початку липня. Розслідує це провадження підрозділ Територіального управління ДБР у Львові.

За даними слідства, Шебештеня призвали на військову службу 14 червня 2025 року в Мукачево Закарпатської області. В той же день Шебештень пройшов військово-лікарську комісію при Ужгородському РТЦК та СП та був визнаний придатним до військової служби.

"Вже перебуваючи у військовій частині, 18 червня він самовільно залишив місце служби, а 19 червня самостійно звернувся до Берегівської обласної психіатричної лікарні, де повідомив, що погано почувається, має сильний головний біль, а також, з його слів, отримав травму голови з підозрою на струс мозку", - сказано у повідомленні.

Після того, як Шебештень повідомив про головний біль, його доставили до Берегівської районної лікарні. Але лікарі не виявили в нього серйозних ушкоджень, тому 24 червня за згодою перевели чоловіка до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове.

"7 липня до Берегівського відділення поліції надійшло повідомлення про те що 6 липня Йосип Шебештень помер у медичному закладі. Під час невідкладних слідчих дій та огляді тіла ознак насильницької смерті та тілесних ушкоджень не виявлено", - зазначили в ДБР.

У повідомленні підкреслюється, що допит свідків та судово-медична експертиза не виявили жодних ознак насильницької смерті Шебештеня. Розслідування триває.