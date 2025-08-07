ua en ru
ДБР відповіло Сійярто на закиди про нібито відмову розслідувати "смерть угорця в ТЦК"

Україна, Четвер 07 серпня 2025 16:59
ДБР відповіло Сійярто на закиди про нібито відмову розслідувати "смерть угорця в ТЦК" Ілюстративне фото: Державне бюро розслідувань (dbr.gov.ua)
Автор: Антон Корж

Державне бюро розслідувань (ДБР) України не відмовлялося розслідувати справу щодо загибелі 6 липня 2025 року громадянина України - етнічного угорця Йосипа Шебештеня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення ДБР.

В ДБР нагадали, що кримінальне провадження щодо смерті Шебештеня було відкрито Закарпатською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону ще на початку липня. Розслідує це провадження підрозділ Територіального управління ДБР у Львові.

За даними слідства, Шебештеня призвали на військову службу 14 червня 2025 року в Мукачево Закарпатської області. В той же день Шебештень пройшов військово-лікарську комісію при Ужгородському РТЦК та СП та був визнаний придатним до військової служби.

"Вже перебуваючи у військовій частині, 18 червня він самовільно залишив місце служби, а 19 червня самостійно звернувся до Берегівської обласної психіатричної лікарні, де повідомив, що погано почувається, має сильний головний біль, а також, з його слів, отримав травму голови з підозрою на струс мозку", - сказано у повідомленні.

Після того, як Шебештень повідомив про головний біль, його доставили до Берегівської районної лікарні. Але лікарі не виявили в нього серйозних ушкоджень, тому 24 червня за згодою перевели чоловіка до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове.

"7 липня до Берегівського відділення поліції надійшло повідомлення про те що 6 липня Йосип Шебештень помер у медичному закладі. Під час невідкладних слідчих дій та огляді тіла ознак насильницької смерті та тілесних ушкоджень не виявлено", - зазначили в ДБР.

У повідомленні підкреслюється, що допит свідків та судово-медична експертиза не виявили жодних ознак насильницької смерті Шебештеня. Розслідування триває.

Нагадаємо, що 10 липня угорська влада заявила, що на Закарпатті співробітники ТЦК нібито до смерті побили громадянина Угорщини. Про це заявив прибічник проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заступник угорського МЗС Леванте Мадяр.

Зі свого боку Сухопутні війська наголосили, що така інформація є неправдивою. Мобілізований до Збройних сил України Йосип Шебештень помер у лікарні через тромбоемболію легеневої артерії.

Угорщина продовжила поширювати фейки та зробила зі смерті Шебештеня політичний балаган. Зокрема вона почала вимагати від Європейського Союзу ввести санкції проти українських офіцерів. Також Будапешт ризикнув на свій власний розсуд ввести санкції проти трьох українців:

  • полковника Віталія Ткаченка зі штабу командування Сухопутних військ;
  • бригадного генерала Володимира Шведюка з оперативного командування "Захід";
  • полковника Романа Юзвенка з департаменту мобілізації Міністерства оборони.
