ДБР розслідує загибель двох прикордонників у Чернігівській області: що сталося

Так, 24 квітня човен з прикордонним нарядом з п’яти військовослужбовців перекинувся під час руху притокою річки Дніпро.

"Човен був перевантажений, почав набирати воду та затонув. Унаслідок пригоди загинуло двоє військовослужбовців", - розповідають у відомстві про те, що відомо попередньо.

Як додають в ДБР, у ході проведення пошуково-рятувальних заходів виявлені тіла прикордонників. Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових, тривають допити свідків.

Провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 417 КК України - порушення правил кораблеводіння.

"Наразі у кримінальному провадженні затриманих немає, про підозру не повідомлялось", - зазначають у відомстві.

Як повідомлялося, боєць територіальної оборони загинув біля білоруського кордону у Волинській області. Побратими військового спростовують, що чоловік загинув внаслідок перестрілки з білоруської сторони.