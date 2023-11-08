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ДБР повідомило про підозру екс-поліцейському, який під Харковом на смерть збив підлітка

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці вручили підозру екс-поліцейському, який у серпні збив підлітка під Харковом. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі ДТП

2 серпня близько 19:20 поблизу зупинки громадського транспорту "Рай-Оленівка" дівчина переходила нерегульований пішохідний перехід із велосипедом у руках.

У цей час правоохоронець рухався за кермом авто в напрямку Києва та, не зменшуючи швидкості, скоїв на неї наїзд. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці ДТП. Згідно з проведеними експертизами водій на момент ДТП був тверезим.

Йому загрожує до 8 років в'язниці

Правоохоронцю повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Фото: Наслідки ДТП (dbr.gov.ua)

Наразі підозрюваного звільнено з правоохоронних органів. Вирішується питання обрання щодо нього запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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