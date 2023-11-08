ДБР повідомило про підозру екс-поліцейському, який під Харковом на смерть збив підлітка

Правоохоронці вручили підозру екс-поліцейському, який у серпні збив підлітка під Харковом. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Деталі ДТП

2 серпня близько 19:20 поблизу зупинки громадського транспорту "Рай-Оленівка" дівчина переходила нерегульований пішохідний перехід із велосипедом у руках.

У цей час правоохоронець рухався за кермом авто в напрямку Києва та, не зменшуючи швидкості, скоїв на неї наїзд. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці ДТП. Згідно з проведеними експертизами водій на момент ДТП був тверезим.

Йому загрожує до 8 років в'язниці

Правоохоронцю повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Фото: Наслідки ДТП (dbr.gov.ua)

Наразі підозрюваного звільнено з правоохоронних органів. Вирішується питання обрання щодо нього запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Гучні злочини в Україні

Сьогодні повідомлялось, що перед судом постануть посадові особи управління Держпродспоживслужби, які у Київській області брали хабарі за "полегшення" реєстрації сільськогосподарської техніки.

Також на Прикарпатті у місті Долина поліцейські затримали чоловіка, який з ножем та пістолетом скоїв напад на АЗС.

Нещодавно український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що взяв на особистий контроль справу з побиттям військового у столичному відділку поліції.