Повідомлено про підозру інструктору, який побив прикладом автомата курсанта на навчальному полігоні Кіровоградської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Деталі справи

Інцидент стався у вересні 2024-го під час занять з вогневої підготовки. Між курсантом та інструктором виник конфлікт, під час якого останній побив новобранця прикладом автомата.

Через тілесні ушкодження курсанта було госпіталізовано до лікарні. Вже наступного дня було порушено кримінальне провадження.

"Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості", - пише ДБР.

Фото: ДБР оголосило підозру інструктору через побиття курсанта, йому загрожує 12 років тюрми (dbr.gov.ua)

Що загрожує

Інструктору повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Йому загрожує 12 років тюрми.

Також повідомлено про підозру командиру навчального зводу - ч. 4 ст. 426 КК України

"Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від посад", - додає ДБР.