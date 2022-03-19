Мы давно знаем Россию. Она делает все, чтобы укрепить свои позиции,- Маляр

Российская Федерация вероятно продолжает укреплять свои позиции и использует переговоры как очередную попытку шантажа или же влияния. Однако, оккупанту до сих пор не удалось выполнить даже "минимальных" задач.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра обороны Украины Галины Маляр в телемарафоне.
"Мы с вами уже очень знаем РФ в войне. Они абсолютно все используют для того, чтобы укрепить собственные позиции и двигаться дальше. Они не оставляют своей ключевой цели - это полный контроль над Украиной. У них есть задача "минимум", есть задача "максимум", которые они перед собой ставят. Пока они никакой цели не достигли", - заявила Маляр.
По словам Маляр, Россия и в дальнейшем планирует продвигаться, в связи с чем сегодня никто не исключает того, что оккупант использует переговоры для перегруппировки своих сил.
"Мы все должны осознавать, что в РФ есть планы продвигаться дальше, а война продолжается на том рубеже, чтобы не дать ей это сделать. И действительно все 8 лет они использовали переговоры как дополнительный инструмент влияния или шантажа. Поэтому сегодня это тоже никто не исключает", - добавила замминистра обороны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Россия использует переговоры как возможность перегруппировать свои войска.
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