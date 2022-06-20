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"Давно под прицелом": в спецслужбах Польши рассказали о планах России

Фото: в спецслужбах Польши рассказали о планах России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Польша на протяжении многих лет находится под прицелом России. Москва применяет против нее пропаганду и дезинформацию, чтобы дискредитировать страну перед западными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина.

Жарин подчеркнул, что Россия пытается убедить свое общество и Запад, что Польша не имеет права на субъектность, не должна восприниматься серьезно и обречена служить "серой зоной" между НАТО и Россией.

"В течение многих лет Польша была целью России. Она использует пропаганду и дезинформацию против Польши. Кремль проводит мероприятия, чтобы ударить по фундаментальному праву поляков на государственность и безопасность", - написал он.

Ранее депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие, так как Россия нарушила Будапештский меморандум.

В ответ МИД РФ пригрозил ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине

Напомним, что Польша может ввести противоракетную защиту над западной частью Украины. Если Россия продолжит атаковать приграничные районы с нашей страной ракетами большой дальности.

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Польша