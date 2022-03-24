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"Давайте раскрасим мир желтым и синим": Кулеба призвал мир выходить в поддержку Украины

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Киев, Четверг 24 марта 2022 13:21
"Давайте раскрасим мир желтым и синим": Кулеба призвал мир выходить в поддержку Украины Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вслед за призывом президента Зеленского также обратился к людям со всего мира. Он также призвал выходить на улицы своих городов в поддержку Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД в Twitter.

"Я повторю призыв президента Зеленского ко всем свободным людям мира: с сегодняшнего дня, 24 марта, выходите на улицы своих городов в поддержку Украины. Давайте раскрасим мир желтым и синим, мировыми цветами свободы и достоинства" - написал Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал людей со всего мира выходить на центральные площади своих городов на акции поддержки Украины. Он попросил всех выступить против войны и показать свое отношение к российской агрессии.

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