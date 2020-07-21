Даша Астафьева без лифчика показала сочную фигуру и подразнила фанатов

Украинская певица, модель, ведущая и актриса Даша Астафьева предстала перед поклонниками в откровенном образе. Артистка без лифчика показала сочную фигуру и поразила поклонников чувственными снимками в черном платье. "Горячие" фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

34-летняя знаменитость запечатлена в коротком черном платье с длинным рукавом без нижнего белья. Даша позирует у окна при естественном дневном освещении. На чувственных снимках артистка с натуральным макияжем показывает всю женственность в изгибах тела, которые тонко подчеркивает контрастный фон и яркий свет.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники буквально забросали артистку комплиментами.

Как всегда изумительные фото!!!

Шикарно-чувственно! Впрочем, как всегда.

Как всегда просто великолепна.

Лебедушка.

Сама нежность...

Обожаю Ваши художественные фото.

Роскошная!!!!

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Напомним, что ранее Астафьева показала сочную фигуру после карантина. Поклонники считают, что теперь артистка выглядит еще лучше.