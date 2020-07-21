Даша Астафьева без лифчика показала сочную фигуру и подразнила фанатов

Украинская артистка похвасталась идеальными формами на художественных фото
Украинская певица, модель, ведущая и актриса Даша Астафьева предстала перед поклонниками в откровенном образе. Артистка без лифчика показала сочную фигуру и поразила поклонников чувственными снимками в черном платье. "Горячие" фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
34-летняя знаменитость запечатлена в коротком черном платье с длинным рукавом без нижнего белья. Даша позирует у окна при естественном дневном освещении. На чувственных снимках артистка с натуральным макияжем показывает всю женственность в изгибах тела, которые тонко подчеркивает контрастный фон и яркий свет.
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Поклонники буквально забросали артистку комплиментами.
Скриншоты комментариев
Напомним, что ранее Астафьева показала сочную фигуру после карантина. Поклонники считают, что теперь артистка выглядит еще лучше.