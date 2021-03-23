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В даркнете продают поддельные паспорта вакцинации и COVID-вакцины

Автор: Анастасия Рокитна

В даркнете продают поддельные сертификаты о вакцинации, вакцини от коронавируса, а также поддельные отрицательные тесты на COVID-19. Цены варьируются от 500 до 750 долларов за дозы вакцины AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm или Johnson&Johnson.

Об этом сообщает BBC.

Сертификаты о вакцинации продаются анонимными торговцами всего за 150 долларов. Кроме того, в даркнете продают СOVID-вакцины.

Продавцы вакцин - из США, Испании, Германии, Франции и России. В даркнете есть рекламные объявления на русской и английском языках, пишет BBC.

Продавцы обещают доставить вакцину на следующий день. Руководитель отдела исследований уязвимостей продуктов в Check Point Одед Вануну говорит, люди должны понимать, что попытки получить вакцину, карту вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19 неофициальными способами чрезвычайно рискованы, поскольку хакеры больше заинтересованы в их деньгах.

Check Point призывает страны внедрить систему QR-кода во всей документации по вакцинам, чтобы затруднить подделку.

Напомним, глава Минздрава Украины заявил, что вакцина от коронавируса может появиться в украинских аптеках ближе к лету. При этом национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.

Тем временем, в Украине циркулирует мутация "британского" штамма коронавируса. Из-за него увеличилось число госпитализированных.

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