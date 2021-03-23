В даркнете продают поддельные паспорта вакцинации и COVID-вакцины

Сертификаты о вакцинации продаются анонимными торговцами всего за 150 долларов. Кроме того, в даркнете продают СOVID-вакцины.

Продавцы вакцин - из США, Испании, Германии, Франции и России. В даркнете есть рекламные объявления на русской и английском языках, пишет BBC.

Продавцы обещают доставить вакцину на следующий день. Руководитель отдела исследований уязвимостей продуктов в Check Point Одед Вануну говорит, люди должны понимать, что попытки получить вакцину, карту вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19 неофициальными способами чрезвычайно рискованы, поскольку хакеры больше заинтересованы в их деньгах.

Check Point призывает страны внедрить систему QR-кода во всей документации по вакцинам, чтобы затруднить подделку.