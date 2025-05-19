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У Данії затримали чоловіка, який міг допомагати ХАМАС купувати дрони для теракта

Фото: у Данії затримали чоловіка, який міг допомагати ХАМАС купувати дрони (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Данії арештували 28-річного чоловіка за підозрою у придбанні безпілотників для використання в "терористичній атаці" ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Керівник операцій данської розвідувальної служби PET Флемінг Дреєр, заявив, що, на його думку, "ця особа придбала безпілотники, призначені для використання ХАМАС у терористичній атаці в невідомому місці в Данії або за кордоном".

За його словами, сьогодні підозрюваний постав перед судом, який постановив узяти його під варту до 11 червня.

Данська розвідка стверджує, що справа пов'язана як з ХАМАС, так і зі злочинними угрупованнями в Данії, а також з низкою арештів, здійснених у грудні 2023 року в рамках операції із запобігання підозрюваному запланованому "терористичному нападу".

На той момент було наказано затримати шістьох осіб, чотирьох заочно, серед них 28-річний чоловік, якого, за повідомленнями данських ЗМІ, стверджували, що він був відомою фігурою організованої злочинності в Копенгагені. За даними громадського мовника DR, підозрюваного екстрадували з Лівану за окремою справою про подвійне вбивство.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, на початку травня армія оборони Ізраїлю почала призивати резервістів для розширення наступу в Секторі Газа.

Як повідомляли ЗМІ, Ізраїль планує повністю захопити територію Сектора Газа для остаточного витіснення ХАМАСу.

У неділю, 18 травня ЦАХАЛ оголосила про початок операції "Колісниця Гідеона". Ізраїльські ВПС уже вдарили по об'єктах ХАМАС на теренах анклаву.

У відповідь, керівництво палестинського угруповання заявило про готовність повернути Ізраїлю частину заручників в обмін на припинення вогню та звільнення своїх в'язнів.

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