У Данії затримали чоловіка, який міг допомагати ХАМАС купувати дрони для теракта

Керівник операцій данської розвідувальної служби PET Флемінг Дреєр, заявив, що, на його думку, "ця особа придбала безпілотники, призначені для використання ХАМАС у терористичній атаці в невідомому місці в Данії або за кордоном".

За його словами, сьогодні підозрюваний постав перед судом, який постановив узяти його під варту до 11 червня.

Данська розвідка стверджує, що справа пов'язана як з ХАМАС, так і зі злочинними угрупованнями в Данії, а також з низкою арештів, здійснених у грудні 2023 року в рамках операції із запобігання підозрюваному запланованому "терористичному нападу".

На той момент було наказано затримати шістьох осіб, чотирьох заочно, серед них 28-річний чоловік, якого, за повідомленнями данських ЗМІ, стверджували, що він був відомою фігурою організованої злочинності в Копенгагені. За даними громадського мовника DR, підозрюваного екстрадували з Лівану за окремою справою про подвійне вбивство.