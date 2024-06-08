В Данії арештували нападника на прем'єра, ним виявився поляк

Суд відправив чоловіка під варту на 12 діб, хоча прокуратура клопотала про 26 днів арешту. На судовому засіданні нападник, який проживає в Данії з 2019 року, не визнав себе винуватим. Поліція вважає, що під час нападу він був під наркотиками або п'яним.

На допиті у поліції чоловік розповів, що здивувався, коли побачив Фредеріксен на вулиці, а також додав, що вона з кимось сперечалась. Але вже в суді він заперечив, що мав щось проти Фредеріксен як прем'єр-міністра.

"Я не можу погодитися з тим, що мав розбіжності щодо позицій прем'єр-міністра", - сказав чоловік на суді.

Водночас суддя у своїй ухвалі вирішив, що нападник добре знав, хто така Фредеріксен, а тому є обґрунтована підозра, що він скоїв напад саме на державного посадовця.