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В Данії арештували нападника на прем'єра, ним виявився поляк

Фото: Метте Фредеріксен, прем'єр Данії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Данії суд відправив під варту чоловіка, який напав вчора на прем'єр-міністра Метте Фредеріксен на вулиці Копенгагена. Нападником виявився 39-річний поляк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данське агентство DR.

Суд відправив чоловіка під варту на 12 діб, хоча прокуратура клопотала про 26 днів арешту. На судовому засіданні нападник, який проживає в Данії з 2019 року, не визнав себе винуватим. Поліція вважає, що під час нападу він був під наркотиками або п'яним.

На допиті у поліції чоловік розповів, що здивувався, коли побачив Фредеріксен на вулиці, а також додав, що вона з кимось сперечалась. Але вже в суді він заперечив, що мав щось проти Фредеріксен як прем'єр-міністра.

"Я не можу погодитися з тим, що мав розбіжності щодо позицій прем'єр-міністра", - сказав чоловік на суді.

Водночас суддя у своїй ухвалі вирішив, що нападник добре знав, хто така Фредеріксен, а тому є обґрунтована підозра, що він скоїв напад саме на державного посадовця.

Напад на прем'єр-міністра Данії

Ввечері 7 червня стало відомо, що в Копенгагені невідомий напав на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен. Спочатку повідомлялося, що вона не отримала серйозних травм, але була у стані шоку.

Вранці суботи, 8 червня, в офісі Фредеріксен уточнили, що її доставили в лікарню Rigshospitalet. Через напад Фредеріксен скасувала кілька публічних заходів.

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