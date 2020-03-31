Дания заявила о замедлении темпов распространения коронавируса

Дания может начать снятие коронавирусных ограничений после Пасхи, если цифры будут стабильными в течение следующих двух недель. Об этом сообщает The Local.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса в стране.

"Если мы, датчане, на протяжении следующих двух недель, и на Пасху, продолжим придерживаться дистанции, если цифры останутся стабильными, правительство начнет постепенное, спокойное и контролируемое снятие ограничений для общества после Пасхи",- сказала премьер.

Также она добавила, что после закрытия школ, детских садов, ресторанов, баров и культурных центров и других мест скопления людей во всей стране замедлилось распространение коронавируса. Но вместе с тем она призывает людей не расслабляться слишком рано, потому что это может привести к возобновлению роста инфекций.

Как сообщается, в Дании зафиксировано 2577 случаев заражения коронавирусом, 77 из которых умерли.

Напомним, Дания закрыла свои границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса COVID-19.