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Дания закрывает границу для иностранцев

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 21:04
Дания закрывает границу для иностранцев
Иллюстративное фото (flickr.com Chad Davis)

Запрет на въезд в страну начнет действовать 13 марта в 12:00

С 13 марта Дания закроет свои границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что запрет на въезд в страну начнет действовать 13 марта в 12:00. Исключением станут только граждане Дании.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в Дании заразились 674 человека. О смертельных случаях пока не сообщалось.

О закрытии границ в связи с пандемией COVID-19 ранее заявили власти Чехии. Также ограничила пропуск на свою территорию Словакия.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса, 15 марта Украина закроет границы для иностранцев. Также с 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение. Гражданам Украины придется возвращаться в Украину автотранспортным путем.

По данным ВОЗ, в Европейском регионе зафиксировано почти 30 тыс. случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных в мире достигло 132 тыс. человек.

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