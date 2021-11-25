Дания вводит бустерную прививку от COVID

Датское управление здравоохранения заявило в четверг, что снижение иммунитета происходит и у людей младших возрастных групп.

При этом заместитель главы правительственного агентства Хелене Пробст сказала, что ревакцинация предлагается с одинаковым интервалом всем гражданам старше 18 лет.

В Дании, как и во многих других странах Европы, наблюдается всплеск коронавируса, и органы здравоохранения заявляют, что число случаев заболевания и госпитализаций растет быстрее, чем ожидалось.

"Когда мы видим, что пандемия разгорается прямо сейчас, это в первую очередь связано с переходом от лета к осени и зиме, и в то же время у нас открытое общество с небольшими ограничениями. В сочетании с тем, что действие вакцин со временем снижается, можно ожидать, что инфекция будет усиливаться", - заявила Пробст.

В Дании, которая уже предлагает ревакцинацию пожилым людям и уязвимым слоям населения, третья вакцинация теперь будет предлагаться людям через шесть месяцев после второй прививки. Вакцинация является добровольной.

По официальным данным, 88,4% жителей Дании сделали первую прививку, а 86,4% - вторую.