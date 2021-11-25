ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дания вводит бустерную прививку от COVID

Новина українською →
Четверг 25 ноября 2021 16:33
Дания вводит бустерную прививку от COVID Фото: Дания вводит бустерную прививку от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Дания присоединилась к другим европейским странам, предложив бустерную прививку от COVID-19 всем старше 18 лет. Такое решение было принято на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Датское управление здравоохранения заявило в четверг, что снижение иммунитета происходит и у людей младших возрастных групп.

При этом заместитель главы правительственного агентства Хелене Пробст сказала, что ревакцинация предлагается с одинаковым интервалом всем гражданам старше 18 лет.

В Дании, как и во многих других странах Европы, наблюдается всплеск коронавируса, и органы здравоохранения заявляют, что число случаев заболевания и госпитализаций растет быстрее, чем ожидалось.

"Когда мы видим, что пандемия разгорается прямо сейчас, это в первую очередь связано с переходом от лета к осени и зиме, и в то же время у нас открытое общество с небольшими ограничениями. В сочетании с тем, что действие вакцин со временем снижается, можно ожидать, что инфекция будет усиливаться", - заявила Пробст.

В Дании, которая уже предлагает ревакцинацию пожилым людям и уязвимым слоям населения, третья вакцинация теперь будет предлагаться людям через шесть месяцев после второй прививки. Вакцинация является добровольной.

По официальным данным, 88,4% жителей Дании сделали первую прививку, а 86,4% - вторую.

Напомним, вчера в Швеции рекомендовали начать ревакцинацию граждан от 18 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания Вакцинация
NEWS
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
DAILY
Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии