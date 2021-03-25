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Дания продлила паузу по использованию вакцины AstraZeneca на три недели

Автор: Андрей Василюк

Дания продлила приостановку использования COVID-вакцины от компании Oxford-AstraZeneca на три недели. Сейчас в стране продолжается расследование относительно сообщений о возможном возникновении тромбов после использования препарата.

Об этом сообщает Sky News.

11 марта Дания присоединилась к Норвегии, Австрии, Италии и Исландии по временному прекращению использования вакцины после сообщений о возникновении тромбов. 25 марта датские чиновники сообщили, что приостановка продлится на три недели, поскольку они продолжают осуществлять собственное расследование.

"Сейчас мы считаем, что наши основания для принятия окончательного решения относительно дальнейшего использования вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca слишком неопределенны", - сказал руководитель Датского агентства охраны здоровья Соерен Бростром.

Напомним, ранее ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. Позже страны объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Решение было принято после вывода регулятора ЕС относительно преимуществ вакцины AstraZeneca над возможными рисками.

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