ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дания продлила паузу по использованию вакцины AstraZeneca на три недели

Новина українською → Дания, Четверг 25 марта 2021 16:49
Дания продлила паузу по использованию вакцины AstraZeneca на три недели Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Дания продлила приостановку использования COVID-вакцины от компании Oxford-AstraZeneca на три недели. Сейчас в стране продолжается расследование относительно сообщений о возможном возникновении тромбов после использования препарата.

Об этом сообщает Sky News.

11 марта Дания присоединилась к Норвегии, Австрии, Италии и Исландии по временному прекращению использования вакцины после сообщений о возникновении тромбов. 25 марта датские чиновники сообщили, что приостановка продлится на три недели, поскольку они продолжают осуществлять собственное расследование.

"Сейчас мы считаем, что наши основания для принятия окончательного решения относительно дальнейшего использования вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca слишком неопределенны", - сказал руководитель Датского агентства охраны здоровья Соерен Бростром.

Напомним, ранее ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. Позже страны объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Решение было принято после вывода регулятора ЕС относительно преимуществ вакцины AstraZeneca над возможными рисками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Коронавирус
NEWS
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
DAILY
Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"