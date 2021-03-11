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Дания приостанавливает вакцинацию от COVID препаратом AstraZeneca. В чем причина

Автор: РБК-Украина

С сегодняшнего дня Дания приостанавливает вакцинацию от COVID препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.

Об этом говорится в заявлении Управления здравоохранения Дании, передает DW.

В сообщении говорится, что вакцинация AstraZeneca приостанавливается в связи с "серьезными случаями образования тромбов среди вакцинированных людей". В то же время ведомство не утверждает о прямой связи между вакциной и образованием тромбов.

Известно, что в Дании пока зафиксирован один такой случай. На данный момент проводится расследование.

"Мы и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, поступающие как из Дании, так и из других европейских стран", - говорится в заявлении директора Управления здравоохранения Дании Сорен Бростром.

Также сообщается, что еще шесть европейских стран прекращают использование вакцины AstraZeneca. В частности, Австрия - после летального случая у вакцинированного от нарушений свертываемости крови.

Отметим, в Украине применяется вакцина, произведенная по лицензии AstraZeneca. Но на сегодня о подобных тяжелых побочных эффектах не сообщалось.

Напомним, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что нет доказательств связи AstraZeneca с летальным случаем в Австрии.

Однако несколько стран, в том числе Латвия, приостановили использование этой вакцины.

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Новости Украины ДаниявакцинацияКоронавирус
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