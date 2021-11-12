Дания повторно вводит COVID-пропуск

В течение следующего месяца в Дании будет действовать COVID-пропуск. Он является обязательным для лиц старше 15 лет, которые планируют посещать ночные клубы, кафе и рестораны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press News.
Отмечается, что COVID-пропуск уже действовал в Дании с 1 июля до 10 сентября, однако его отменили из-за высокого уровня вакцинации в стране. В то же время вследствие увеличения количества случаев заболевания и госпитализации, однопартийный комитет датского парламента принял решение признать новую вспышку "социально опасной" и возобновить действие пропуска.
Danish Pass отображает QR-код с зеленым баннером если: