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Дания повторно вводит COVID-пропуск

Автор: Сергей Пышкин

В течение следующего месяца в Дании будет действовать COVID-пропуск. Он является обязательным для лиц старше 15 лет, которые планируют посещать ночные клубы, кафе и рестораны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press News.

Отмечается, что COVID-пропуск уже действовал в Дании с 1 июля до 10 сентября, однако его отменили из-за высокого уровня вакцинации в стране. В то же время вследствие увеличения количества случаев заболевания и госпитализации, однопартийный комитет датского парламента принял решение признать новую вспышку "социально опасной" и возобновить действие пропуска.

Danish Pass отображает QR-код с зеленым баннером если:

  • человек полностью вакцинирован;
  • человек получил первую дозу препарата не менее двух недель назад;
  • недавно вылечился от коронавируса;
  • получил отрицательный тест от коронавируса, который действует в течение 72 часов.
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