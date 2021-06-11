Дания готова поставить Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, - ОП

Правительство Дании готово поставить Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса . Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил датский премьер-министр Метте Фредериксен.

Об этом сообщил Офис президента Украины .

"Дания готова поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины против COVID-19", - отмечается в сообщении.

Название препарата или компания-производитель в пресс-релизе не упоминаются.

Отмечается, что в ходе беседы Зеленский рассказал премьер-министру Дании о ситуации на Донбассе и возле украинских границ. "Сохраняется высокий уровень угрозы, поскольку от украинских границ отведена только часть российских войск и тяжелого вооружения", - отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил Данию за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины. Президент обратил внимание на важность сохранения давления на Россию для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

Стороны также обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и европейской интеграции.

В конце беседы Зеленский подтвердил приглашение Фредериксеной посетить Украину для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.