Дания из-за COVID-19 ввела ограничения на въезд из всех стран мира

Правительство Дании из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решило ограничить въезд из всех стран мира. Правительство страны также рекомендует гражданам воздержаться от поездок за границу.

Об этом сообщает датский телеканал TV2.

Как завили в правительстве страны, в Данию смогут попасть только лица с уважительной целью и с отрицательным тестом на коронавирус, который будет не старше 24 часов. Целью въезда может быть работа, учеба или семья в Дании.

От граждан соседних стран будут требовать только отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, граждане Дании не смогут вернуться домой самолетом, если у них не будет негативного теста на коронавирус. Датчан без теста просто не посадят на самолет.

Новые ограничения будут действовать до 17 января.

Напомним, до этого Дания запрещала въезд в страну из Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса. Гражданам Дании также рекомендовали воздержаться от поездок в ЮАР.

Кроме того, в Данные ожидают, что новый "британский" штамм коронавируса станет основным в стране уже в феврале этого года. Этот штамм коронавируса считают более заразным.