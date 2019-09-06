Данилюк рассказал о позиции власти относительно "Мотор Сич"

Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Он заявил, что власть отталкивается от национальных интересов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк рассказал о позиции украинских властей касательно оборонной компании "Мотор Сич". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что Данилюк разъяснил позицию властей после общения с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Да, действительно, мы это обсуждали... Я тоже согласен, что Украина... Ну, позиция Джона Болтона, что Украина должна придерживаться своих интересов. И именно с такой точки зрения мы и формируем свою позицию", - сообщил он.

На вопрос о вероятной продаже акций "Мотор Сич" компаниям из Китая, Александр Данилюк ответил: "Все с точки национальных интересов".

Напомним, руководство "Мотор Сич" заявило, что вопрос продажи предприятия китайским компаниям уже практически решен. Эти компании уже подали на согласование сделку о продаже "Мотор Сич" в Антимонопольный комитет Украины.

В конце августа Джон Болтон посетил Украину с официальным визитом, в частности, чтобы обсудить вопрос продажи предприятия "Мотор Сич" с украинскими властями. Болтон призвал не продавать предприятие.

Посол Китая в Украине Ду Вэй призвал США не вмешиваться во внутреннюю политику Украины и заявил, что покупка "Мотор Сичи" является исключительно коммерческим делом.

