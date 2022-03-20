UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов о возможности нападения Лукашенко на Украину: это будет крахом для самой Беларуси

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что возможное вторжение Беларуси на территорию Украины станет крахом для самой же страны. Заявил, что война нужна не белорусским военным, а лишь президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Данилова, Российская Федерация использует территорию Беларуси для своих военных целей против Украины.

Как отметил секретарь СНБО, Путин заставляет Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, однако последний понимает то, что эта война станет крахом для самой же Беларуси.

"Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину", - заявил Данилов.

Также Данилов отметил, что мир игнорировал фашизм на территории России уже на протяжении более чем 20 лет и это привело к началу Третьей мировой войны в самой Европе.

"Россияне уже публично говорят о планах захватить европейские страны", - пишет пресс-служба.

Война России против Украины длится двадцать пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская ФедерацияБеларусьВладимир ПутинАлексей Данилов