Данилов о возможности нападения Лукашенко на Украину: это будет крахом для самой Беларуси

По словам Данилова, Российская Федерация использует территорию Беларуси для своих военных целей против Украины.

Как отметил секретарь СНБО, Путин заставляет Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, однако последний понимает то, что эта война станет крахом для самой же Беларуси.

"Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину", - заявил Данилов.

Также Данилов отметил, что мир игнорировал фашизм на территории России уже на протяжении более чем 20 лет и это привело к началу Третьей мировой войны в самой Европе.

"Россияне уже публично говорят о планах захватить европейские страны", - пишет пресс-служба.