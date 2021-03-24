UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Данилов связал вбросы о вреде вакцинации с дипломатической войной с РФ

Автор: РБК-Украина

Информационные вбросы о якобы вреде вакцинации от коронавируса связаны с дипломатической войной с Российской Федерацией. Поскольку она продвигает свою вакцину как самую лучшую.

Такое мнение в интервью "BBC News Украина" выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, на сегодня в информационном пространстве есть много вбросов о вреде вакцинации, и они являются следствием дипломатической войны.

"Одна страна продвигает определенную вакцину и говорит, что она лучшая", - отметил Данилов, намекая на Российскую Федерация и ее вакцину "Спутник V".

Он также отметил, что через два-три месяца весь мир будет спорить о том, насколько качественны те или иные вакцины.

"Мы будем делать все, чтобы вакцинация прошла 100% по всей стране", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее источники РБК-Украина в Офисе президента сообщили, что Индия может ограничить поставки COVID-вакцины в Украину.

Также стало известно, что украинские ветераны могут вакцинироваться вне очереди в случае наличия остаточных доз. Записаться можно через региональных координаторов или по телефону 0 800 60 20 19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СНБОРоссийская Федерациявакцинация
Читайте также
"Может быть закрыта вся страна": в СНБО допустили возможность локдауна во всей Украине
Прогноз погоды