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Данилов о происхождении коронавируса: мое мнение - за этим стоит человек

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 08:47
Данилов о происхождении коронавируса: мое мнение - за этим стоит человек Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что думает о происхождении коронавируса в мире. За этим, по его мнению, стоит человек.

Об этом секретарь СНБО сообщил в интервью РБК-Украина.

"Мое мнение - за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь", - сказал он.

Он оценил, когда может закончиться пандемия.

"Мир считает, что она закончится к следующему лету. Есть вопросы, какие штаммы будут появляться, и как это все будет происходить", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, Данилов сообщил, введут ли в Украине полный локдаун.

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