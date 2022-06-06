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Данилов об отступлении на Донбассе: временная потеря территорий - это не трагедия

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Временная потеря территорий в ходе отступления Вооруженных сил Украины не является трагедией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова для Financial Times.

По его словам, на сегодня у противника в Северодонецке и Лисичанске есть преимущество в артиллерии.

"К сожалению, сейчас мы не можем адекватно ответить тем же, при условии, что оружие, которое нам так нужно, в данный момент отсутствует", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что украинские силы могут прибегнуть отступлению из Северодонецка и других городов на Донбассе, пока перегруппировываются.

"Временная потеря территорий - это как раз не трагедия. Трагедией было бы отсутствие нации", - добавил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что западное оружие обязательно прибудет, и украинская сторона собирается вернуть свои территории.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ удерживают позиции в промышленной зоне Северодонецка после того, как в результате успешных контратак вытеснили противника из некоторых районов города.

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СНБОСеверодонецкАлексей ДаниловВойна России против Украины