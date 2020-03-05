Данилов: эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории

Украинская сторона считает, что эпидемия коронавируса произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в Ухане (Китай). Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, в китайском Ухане находится одна из секретных лабораторий F-4.

"И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут на животных... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка", - заявил Данилов.

Напомним, в феврале китайские биологи опубликовали отчет под названием "Возможные источники вспышки коронавируса 2019-nCoV", в котором указано, что его распространение началось из научной лаборатории Уханя. По их словам, в лаборатории исследовали протекание коронавируса у летучих мышей. Кроме того, одна из двух лабораторий находится возле рынка морепродуктов, который на начальных этапах называли очагом распространения инфекции.

На материковом Китае число жертв коронавируса превысило 3 тыс. человек.