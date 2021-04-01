В Дании центры вакцинации раскрасили и пытались поджечь

На юге Ютландии преступники взломали несколько указателей, указывающих направление в центры вакцинации и тестирования. А центр вакцинации в Силькеборге, центральная Ютландия, стал объектом попытки поджога.

Вывески на зданиях вакцинации, которые на юге Ютландии, были закрашены зеленой краской и фразами типа "К черту ВОЗ", "К черту фашистов ВОЗ" и "Корона - это ложь".

В городе Хобро в Северной Ютландии были украдены вывески. В центре заявили, что заменят знаки.

В Силькеборге коробку с масками подожгли внутри контейнера для мусора. Затем преступник или преступники попытались протолкнуть контейнер через стеклянные двери в центр вакцинации. Однако, им не удалось поджечь здание.