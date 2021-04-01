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В Дании центры вакцинации раскрасили и пытались поджечь

Автор: Анастасия Рокитна

На юге Ютландии преступники взломали несколько указателей, указывающих направление в центры вакцинации и тестирования. А центр вакцинации в Силькеборге, центральная Ютландия, стал объектом попытки поджога.

Об этом сообщает The Local.

Вывески на зданиях вакцинации, которые на юге Ютландии, были закрашены зеленой краской и фразами типа "К черту ВОЗ", "К черту фашистов ВОЗ" и "Корона - это ложь".

В городе Хобро в Северной Ютландии были украдены вывески. В центре заявили, что заменят знаки.

В Силькеборге коробку с масками подожгли внутри контейнера для мусора. Затем преступник или преступники попытались протолкнуть контейнер через стеклянные двери в центр вакцинации. Однако, им не удалось поджечь здание.

Напомним, США и еще 13 стран выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о коронавирусе.

Отметим, ВОЗ не исключает, что коронавирус мог появиться за пределами Китая. И попасть в страну уже после того, как появился где-то в другом месте. До сих пор в организации допускают все возможные варианты его происхождения.

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