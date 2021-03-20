В Дании сообщили о втором летальном случае после вакцинации препаратом AstraZeneca
В Дании двух человек госпитализировали с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг после вакцинации от коронавируса препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Один из них умер.
Об этом сообщает Ekstra Bladet.
Как сообщается, в настоящее время ученые проверяют наличие возможной взаимосвязи возникновения симптомов с применением вакцины. Это второй зарегистрированный случай в Дании, когда смертельный исход был зафиксирован после вакцинации препаратом AstraZeneca.
Отмечается, что в стране использование этой вакцины было приостановлено 11 марта после смерти 60-летней женщины, которой она была введена. Управление по лекарственным средствам проведет дальнейшее расследование обоих случаев.
Напомним, ранее в Норвегии ученые выяснили, что вакцина против коронавируса от британо-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию, которая может вести к образованию тромбов.
Также РБК-Украина писало, что в Эстонии выявили два случая возникновения тромбоза после вакцинации препаратами от коронавируса. Один человек получил прививку вакциной AstraZeneca, второй - Pfizer.