В Дании сообщили о втором летальном случае после вакцинации препаратом AstraZeneca

В Дании двух человек госпитализировали с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг после вакцинации от коронавируса препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Один из них умер.

Как сообщается, в настоящее время ученые проверяют наличие возможной взаимосвязи возникновения симптомов с применением вакцины. Это второй зарегистрированный случай в Дании, когда смертельный исход был зафиксирован после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Отмечается, что в стране использование этой вакцины было приостановлено 11 марта после смерти 60-летней женщины, которой она была введена. Управление по лекарственным средствам проведет дальнейшее расследование обоих случаев.