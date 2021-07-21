В Дании разрешили беременным женщинам вакцинироваться от COVID
Управление здравоохранения Дании разрешило вакцинироваться от коронавируса беременным женщинам. Им рекомендуют делать прививки во втором или третьем триместре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датскую ежедневную газету Politiken.
"Изучив последние данные и опыт других стран, Управление здравоохранения и лекарственных средств Дании рекомендует вакцинацию от коронавируса беременным женщинам",- говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует делать беременным женщинам вакцинацию во втором или третьем триместре. Получить прививку они смогут по предварительной записи у врача.
"Если вы планируете забеременеть или проходите курс лечения бесплодия, рекомендуем пройти иммунизацию сейчас",- добавляют в управлении здравоохранения.
Отмечено, что такое решение было принято в связи с изучением опыта других европейских стран, а именно Швеции и Нидерландов, где разрешили COVID-вакцинацию для беременных.