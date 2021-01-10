В Дании протестовали против COVID-ограничений, арестовали девять человек

В Дании в субботу прошли демонстрации против карантинных ограничений из-за COVID-19. В ходе них арестовали девять человек.

Об этом сообщает thelocal.dk.

Указано, что акции протеста организовало гражданское движение "Люди в черном" в Копенгагене и Ольборге (четвертый по величине город в Дании, - ред.).

Активисты выкрикивали лозунги против премьер-министра Метте Фредериксена. По их мнению, ограничения являются преувеличенными и ненужными. Протестующие полагают, что их ввели для общественного контроля.

Полиция вмешалась в демонстрацию после того, как протестующие начали бросать в правоохранителей салюты и пустые бутылки.

В Копенгагене арестовали четверых активистов, а еще пятерых - в Ольборге.

В Дании не могут запретить акции протеста из-за статьи Конституции о "свободе собраний".

Напомним, 4 января в Чехии прошла акция протеста против карантинных ограничений из-за коронавируса. Участники подошли к дому премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и принесли туда гроб.

Как писало РБК-Украина, в нескольких городах Чехии, в частности в столице – Праге, вечером 31 декабря люди вышли на протесты против карантинных ограничений. В столице на демонстрации вышли около сотни человек.