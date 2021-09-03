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В Дании начнут вакцинировать третьей дозой жителей домов престарелых

Автор: Тиберий Юрик

Национальное агентсво здравоохранения Дании сообщило, что со следующей неделе в стране будут предлагать третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса жителям домом престарелых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой The Local.

Заместитель директора агентства Хелен Бильстед-Пробст сообщила, что решение о ревакцинации жителей домов престарелых было принято из-за роста количества заражений в центрах.

"Жители домов престарелых - одни из первых вакцинированных в стране, и известно, что приобретенный после вакцинации иммунитет со временем ослабевает. Также известно, что у пожилых людей может быть слабее иммунная реакция на вакцину. Учитывая это, а также из-за роста количества заражений в домах престарелых, мы считаем необходимым провести ревакцинацию, чтобы обеспечить им наилучшую защиту от тяжелого течения заболевания ", - сказала Бильстед-Пробст.

Напомним, что в Британии людям с ослабленным иммунитетом предложат сделать третью дозу вакцины от коронавируса.

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ДанияКоронавирусВакцинация