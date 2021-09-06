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В Дании будут вакцинировать от COVID-19 в супермаркетах

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Дания, Понедельник 06 сентября 2021 16:54
В Дании будут вакцинировать от COVID-19 в супермаркетах Фото: в Дании планируют вакцинировать граждан в супермаркетах (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Министерство здравоохранения Дании сообщило, что с 11 сентября в магазинах двух крупных сетей супермаркетов можно будет вакцинироваться от коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Отмечается, что Минздрав Дании призывает бизнес принять участие в кампании по вакцинации населения от COVID-19. На данный момент на призыв откликнулись две крупные сети супермаркетов, которые откроют в магазинах центры вакцинации.

"Локальное неравенство в показателях вакцинации включает низкий уровень вакцинации среди молодых людей. Мы хотим, чтобы предложение о вакцинации было как можно более доступным, чтобы, например, вы могли получить укол, когда делаете покупки в магазине или выполняете другие повседневные дела", - сказал директор Управления здравоохранения Сорен Брострем.

Сейчас более 75% граждан Дании вакцинированы хотя бы первой дозой.

Напомним, что в Дании будут прививать третьей (бустерной) дозой жителей домов престарелых.

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