UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Далай-лама получил прививку вакциной Covishield, которую купила Украина

Автор: Дмитрий Левицкий

Духовный лидер Тибета Далай-лама в субботу, 6 марта, получил первую прививку вакциной от коронавируса Covishield. Это вакцина разработки Oxford/AstraZeneca, которая производится на индийском заводе Serum Institute.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Далай-лама, которому 85 лет, вакцинировался в больнице в городке Дхармсала на севере Индии. После вакцинации за Далай-ламой наблюдали врачи в течение 30 минут.

После прививки от коронавируса Далай-лама призвал всех людей быть смелыми и пройти вакцинацию.

"Чтобы предотвратить некоторые серьезные проблемы, эта инъекция очень и очень полезна", - сказал он.

Вместе с Далай-ламой прививку от коронавируса вакциной Covishield сделали еще десять человек, которые проживают в его резиденции.

Напомним, Украина также приобрела вакцину Covishield от Oxford/AstraZeneca для прививания населения. По состоянию на сегодняшнее утро в Украине первую дозу вакцины получили уже более 15 тысяч граждан.

Как писало РБК-Украина, прививку от коронавируса получил и президент Владимир Зеленский. Процесс вакцинации проходил в зоне проведения операции Объединенных сил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Индиявакцинациявакцина от коронавирусаКоронавирус
Читайте также
В НАН заявили о необходимости вакцинировать 100 тысяч украинцев в день
В Украине 9 144 новых случаев COVID-19, в 9 регионах более полутысячи заражений
Прогноз погоды