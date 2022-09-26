Масова бійка в Махачкалі та затримання. У Дагестані нові мітинги проти мобілізації

Сьогодні найбільше людей на акціях протесту зібралося у Махачкалі, столиці республіки. Кілька сотень осіб зібралися у центрі міста. Незабаром на центральній площі почалася масова бійка протестувальників із поліцейськими. Відомо про 20 затриманих.

У місті Хасавюрт на протест вийшли близько сотні людей. Вже спостерігаються сутички між силовиками та мітингувальниками. Поліція намагається затримати учасників, але вони опираються.

Також мітинг розпочався у місті Нальчик. До протестувальників вийшли місцеві чиновники. Однак вони відмовилися відповідати на запитання щодо кількості мобілізованих.